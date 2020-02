Bulgaria, prinsă în conflictul geopolitic ruso-american

Din octombrie 2019, trei membri ai ambasadei Rusiei la Sofia suspectaţi de spionaj au fost rugaţi să părăsească ţara. În septembrie, de spionaj a fost acuzat un bulgar: Nikolai Malinov, fost deputat şi preşedintele unei importante asociaţii de prietenie ruso-bulgare, bănuit că a acţionat "pentru schimbarea orientării geopolitice a Bulgariei". Fondurile asociaţiei proveneau de la Konstantin Malofeev, oligarh apropiat de Kremlin, care are acum interzis accesul pe teritoriul Bulgariei, notează AFP.

În ianuarie, trei cetăţeni ruşi au fost inculpaţi de tentativă de asasinare a unui vânzător de arme bulgar, victimă a unei otrăviri în 2015.

Miercuri, Departamentul de Stat american i-a interzis intrarea în SUA unui judecător bulgar care i-a permis să plece în Rusia fostului deputat Nikolai Malinov, în timp ce acesta era inculpat pentru spionaj în favoarea Moscovei. Scopul călătoriei: să primească o decoraţie chiar din mâinile lui Vladimir Putin.

Această interdicţie impusă unei personalităţi bulgare reprezintă o premieră din partea Washingtonului. "Acesta este abia primul nume, vor mai fi şi altele", a atenţionat Herro Mustafa, ambasadoarea americană la Sofia, dând asigurări că SUA nu vor reduce presiunea.

"Aceste anunţuri inedite ale Parchetului vor avea efect asupra opiniei publice. Ele îi vor face pe oameni să înţeleagă că Rusia nu este aliatul nostru, chiar dacă ea este importantă pentru noi", a apreciat Elena Poptodorova, fostă ambasadoare în SUA, într-un interviu pentru Radio Free Europe.

Bulgaria ortodoxă este mereu recunoscătoare Imperiului Rus pentru că a eliberat-o în 1878 după cinci secole de dominaţie otomană. "Satelitul" cel mai disciplinat al Uniunii Sovietice până în 1989, Bulgaria, în prezent membră a Uniunii Europene (UE) şi a Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), nu a încetat niciodată să oscileze între Est şi Vest.

Potrivit AFP, această "sfâşiere" este ilustrată chiar în sânul guvernului, prin coabitarea tensionată între premierul conservator Boiko Borisov, la putere în mod aproape neîntrerupt din 2009 pe o linie proeuropeană, şi şeful statului Rumen Radev, susţinut de Partidul Socialist (PSB), tradiţional apropiat de Moscova.

Amprenta rusă asupra politicii bulgare se extinde şi în sfera economică. Ponderea investiţiilor ruse directe şi indirecte este evaluată de grupul de reflecţie Center for the Study of Democracy (CSD), cu sediul la Sofia, la 11% din PIB-ul Bulgariei. Telecomunicaţii, mass-media, imobiliare, metalurgia şi mai ales energia: mai multe sectoare de activitate sunt controlate de capitaluri legate de Rusia, potrivit celui mai recent raport al acestui institut.

Bulgaria depinde aproape exclusiv de Rusia în aprovizionarea sa cu gaz. Singura centrală nucleară este de fabricaţie rusă şi unica sa rafinărie aparţine gigantului rus Lukoil.

În acest context, unda verde dată de Sofia pentru prelungirea pe teritoriul său a gazoductului Turkish Stream, proiect-far al Moscovei şi Ankarei, a iritat SUA, care vor să reducă ponderea energetică a Rusiei. Turkish Stream, denumit de asemenea TurkStream, îi permite Moscovei să alimenteze Europa ocolind Ucraina. Bulgaria a lansat în septembrie construcţia unei conducte de 474 de kilometri, menită să racordeze gazoductul de Serbia şi Ungaria.

În opinia experţilor, expulzările de spioni ruşi şi alte anchete judiciare lansate la Sofia sunt menite să tempereze furia Washingtonului.