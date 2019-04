Bulgaria. Şeful Comisiei Anticorupţie, prins în scandalul „Apartamentul“

Şeful Comisiei pentru Combaterea Corupţiei şi Confiscarea Averilor Dobândite Ilegal ( CIAF), Plamen Georgiev, este ultimul din seria oficialilor bulgar de rang înalt care se confruntă cu întrebări legate de achiziţiile sale imobiliare ca urmare a investigaţiilor efectuate de mass media şi ONG-urilor anti-corupţie.

Luni, ONG-ul Fondul anti-corupţie din Sofia (ACF), a publicat o investigaţie care a arătat că apartamentul lui Georgiev din cartierul Geo Milev din Sofia este mult mai mare şi mai scump decât a trecut Georgiev în declaraţia sa de avere. Georgiev a obţinut de asemenea apartamente în Sofia la nişte preţuri mai mici decât cele de pe piaţă, unul dintre ele pe trei etaje.





O analiză a ziarului „Kapital“, bazată pe veniturile şi cheltuielile declarate în mod public, arătă că Gheorghiev nu a dispus de banii necesari pentru a cumpăra această proprietate.





În acelaşi timp, o investigaţie a organizaţiei neguvernamentale Fondul Anticorupţie şi a postului de televiziune bTv a arătat că şeful Comisiei Anticorupţie nu a declarat, dar foloseşte o terasă de 186 metri pătraţi în acelaşi apartament, pe care există construcţii. Explicaţia lui Gheorghiev este că este vorba de zone comune ale clădirii, deşi iesire la terasa este exclusiv din apartamentul său.

Ceea ce face ca situaţia să fie mai problematică este faptul că CIAF, pe care o conduce Georgiev, este responsabilă de anchetarea unor achiziţii imobiliare controversate de către membrii de rang înalt ai partidului de guvernământ GERB, anchetă care a devenit cunoscută care au în Bulgaria sub numele de "ApartmentGate".

În ultimele două săptămâni, investigaţiile făcute de filiala bulgară Europei Libere, ACF şi site-ul de investigaţii Bivol au arătat că cel puţin şase politicieni şi funcţionari publici care au legături cu GERB au cumpărat apartamente de lux în clădiri de apartamente construite de compania Artkes, la preţuri preferenţiale, scrie portalul balkaninsight.com.

Din cauza dezvăluirilor cu privire la proprietăţile dobândite, şi-a dat demisia ministrul Justiţiei Ţeţka Ţaceva, precum şi ministrul adjunct al sportului, Vania Koleva, precum şi cel al energiei, Krasimir Pârvanov. Al doilea om în GERB, Ţvetan Ţvetanov, s-a retras din poziţia de conducere a grupului parlamentar al partidului de guvernământ, precum şi din Comisia pentru afaceri interne din Parlament.

Pe 26 martie, Bivol a dezvăluit pentru prima dată documentele care îl implicau pe Georgiev, menţionând că în declaraţiile sale fiscale apare un apartament la un preţ semnificativ mai mic decât preţul pentru care a fost cumpărat şi înscris în Registrul de proprietate.

"Discrepanţele devin vizibile prin compararea datelor declarate în Registrul proprietăţii cu datele din declaraţiile familiei Georgiev depuse în 2013, 2015 şi 2017, care sunt postate pe site-ul oficial al CIAF", scrie Bivol. Acest lucru pune CIAF şi Georgiev într-o situaţie dificilă, deoarece în prezent investighează scandalul "ApartmentGate".

"Problema care se pune este din punct de vedere etic şi legal - dacă preşedintele Comisiei Anticorupţie este vizat de aceeaşi problemă, cum poate garanta o investigaţie independentă?", a declarat Nikolai Staikov, cofondatorul ACF care a condus ancheta. Nicio instituţie de stat nu şi-a exprimat până acum interesul de a-l investiga pe Georgiev.

"Trei instituţii pot investiga teoretic această situaţie a lui Georgiev: procuratura, care este în strânsă cooperare cu Comisia Anticorupţie şi acţionează împreună, la fel ca în cazul primarului de la Mladost. Al doilea este comisia parlamentară pentru combaterea corupţiei, dar are nevoie de o majoritate pentru a deschide cazul. A treia este Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, privind aspectele fiscale, dar şansele sunt scăzute dacă taxele au fost integral plătite ", a menţionat Staikov.

Preşedintele Rumen Radev a convocat pentru luni (8 aprilie) o şedinţă a Consiliului Consultativ pentru Securitate Naţională (CCSN) privind "Rezultatele luptei împotriva corupţiei la nivel înalt.

Despre scandalul „ApartamentGate“, preşedintele a anunţat că acesta depăşeşte cu mult aria unei tranzacţii imobliare, deoarece reflectă în mod direct credibilitatea clasei politice şi a statalităţii.

"Vă amintiţi că, cu doar două luni în urmă, în raportul meu anual, am făcut apel la Comisia pentru Combaterea Corupţiei şi Confiscarea Averilor Dobândite Ilegal şi la alte organisme să intre şi în îndelung evitatul perimetrul al puterii. Şi am spus foarte clar că, dacă acest lucru nu se întâmplă, atunci căutarea dreptăţii şi răzbunarea pot ieşi din cadrul mecanismelor legii", a declarat preşedintele Radev. În opinia sa, acest lucru stă astfel pentru că nu are cum Comisia Anticorupţie, care este numită şi controlată de Ţvetan Ţvetanov, să îl ancheteze tocmai pe el, conform legii "fără dinţi", impusă de însuşi Ţvetanov.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: