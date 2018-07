Brexitul aruncă în criză guvernul britanic

Premierul britanic Theresa May

Ministrul Brexitului, euroscepticul David Davis a plecat duminică seara, în semn de protest faţă de planul lui May de a menţine relaţii economice strânse cu Bruxellesul după Brexit, prevăzut pe 29 martie 2019 - o opţiune catalogată drept un ”Brexit blând” de opoziţia faţă de un ”Brexit dur” dorit de susţinătorii unei rupturi clare cu Bruxellesul. David Davis a fost înlocuit cu Dominic Raab, un eurosceptic care până acum a fost sministrul Locuinţelor.

Acest deputat eurosceptic, în vârstă de 44 de ani, va avea sarcina să lupte cu liderii europeni, tot mai nemulţumiţi din cauza trenării negocierilor cu mai puţin de nouă luni înainte de Brexit. Comisia Europeană a afirmat luni că demisia lui David Davis nu constituie, pentru ea, o problemă în negocieri.

Secretarul de Stat al Brexitului Steve Baker a demisonat şi el, în semn de protest faţă de planul dezvăluit vineri seara de May şi care prevede implementarea unei zone de liber-schimb şi un nou model vamal cu Cei 27, în vederea unei menţineri a unui comerţ ”fără fricţiuni” cu UE. Potrivit lui May, Bruxellesul a ”primit pozitiv” aceste propuneri. Mediile economice şi financiare s-au arătat, la rândul lor, mai degrabă satisfăcute.

Luni după-amiaza, şeful diplomaţiei britanice Boris Johnson a urmat aceeaşi cale, cu puţin înainte ca May să-şi apere în faţa deputaţilor britanici planul adoptat vineri într-o reuniune a Guvernului său la reşedinţa de la ţară la Chequers.

La Externe, Johnson a fost înlocuit cu ministrul Sănătăţii Jeremy Hunt, a anunţat luni seara Downing Street. Hunt a fost înlocuit, la rândul său, de ministrul Culturii Matt Hancock.

Hunt, în vârstă de 51 de ani, a susţinut rămânerea regatului în Uniune în 2016, după care şi-a schimbat părerea şi s-a raliat în spatele celor pro-Brexit, dezamăgit de abordarea ”arogantă” a Bruxellesului în negocieri, potrivit unui interviu acordat postului de radio LBC în 2017.

În scrisoarea sa de demisie, Boris Johnson şi-a exprimat regretul faţă de faptul că ”visul Brexitului este pe cale să moară” şi a apreciat că ţara sa se îndreaptă ”cu adevărat către statutul de colonie” a UE.

Risc de cădere a cabinetului May

Plecarea lui Boris Johnson a sporit riscul ca May să înfrunte un vot de neîncredere din partea deputaţilor conservatori. Însă ea pare că a îndepărtat ameninţarea, obţinând un larg sprijin după ce le-a vorbit cu uşile închise luni seara, potrivit presei britanice.

Susţinătorii săi consideră că ea este în măsură să treacă de un asemenea vot, iar nimeni nu pare în măsură, pentru moment, să-i adune pe conservatori în jurul unei poziţii comune. Dacă ea pierde, Boris Johnson aşteaptă la rând.

Luni, la BBC, David Davis a opinat că Theresa May va supravieţui plecării sale, afirmând că el nu are intenţia, în acest stadiu, de a-i disputa leadership-ul. „Dacă aş fi dorit căderea guvernului condus de Theresa May, acesta nu ar fi fost un moment bun”, a declarat el.

Însă pieţele britanice şi-au exprimat îngrijorarea după demisia lui Boris Johnson, temndu-se de o cădere a Guvernului, ceea ce a condus la o depreciere a lirei sterline.

Criza din Executivul britanic are loc cu doar câteva zile înaintea unei vizite a preşedintelui american Donald Trump, cu care May speră să facă să avanseze discuţii cu privire la un viitor acord comercial.