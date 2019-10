Brexit.Liderul laburiştilor britanici denunţă un acord al ”trădării” şi îndeamnă la respingerea textului în Parlament

Corbyn a condamnat acordul Brexitului încheiat de Guvernul lui Johnson şi UE drept ”şi mai rău” decât cel încheiat de Theresa May, predecsoarea sa, respins în trri rânduri în Parlament, relatează The Associated Press.

”Din câte ştim noi, se pare că premierul (Boris Johnson) a negociat un acord şi mai rău decât cel al Thersei May, care a fost respins în mod copleşitor”.

”Acordul trădării nu va uni ţara şi trebuie respins. Cea mai bună modalitate de a rezolva Brexitul este să se dea populaţiei ultimul cuvânt într-un vot popular”, a îndemnat Corbyn într-un comunicat.

Această respingere se alătură celei a micului partid nord-irlandez DUP, membru al unei coaliţii parlamentare cu Partidul Conservator al premierului Boris Johsnon, care nu mai deţine o majoritate în Parlament.

Astfel, Johnson pare să aibă nevoie de susţinerea unor deputaţi labirişti care susţin Brexitul în vederea ratificării acordului.