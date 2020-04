Boris Johnson, internat pentru investigaţii

Premierul Marii Britanii „continuă să aibă simptome persistente de coronavirus”, a spus o purtătoare de cuvânt.

Spitalizarea sa a fost descrisă ca o „măsură de precauţie” la sfatul medicului său curant.

Primul ministru rămâne responsabil de guvern şi a îndemnat oamenii să urmeze recomandările de distanţare socială.

„Primul ministru mulţumeşte personalului medical pentru toată munca lor incredibilă şi îndeamnă populaţia să continue să urmeze sfaturile Guvernului, de a rămâne acasă şi de a proteja personalul medical, salvând astfel vieţi", confirmă apropiaţii premierului.

