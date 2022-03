Blinken şi Kuleba s-au întâlnit la frontiera Ucrainei cu Polonia: „Întreaga lume este alături de Ucraina, aşa cum sunt eu acum alături de prietenul meu”

Cei doi oficiali au discutat într-un cort instalat la graniţă, unde refugiaţi, majoritatea femei şi copii încearcă să fugă de război.

“Întreaga lume este alături de Ucraina, aşa cum sunt eu acum, în Ucraina, alături de prietenul meu, colegul meu”, a declarat Blinken.

“Sper că poporul ucrainean va putea vedea acest lucru ca un semn clar că avem prieteni care la propriu sunt alături de noi”, a afirmat şi Kuleba.

Cei doi au discutat despre aprovizionarea cu arme a Ucrainei şi despre campania de izolare a Rusiei în plan internaţional şi de a-i afecta economia prin sancţiuni, a explicat Dmitro Kuleba.

Ucraina are nevoie în special de avioane de luptă şi de sisteme de apărare antiaeriene, a adăugat el.

Tot sâmbătă, Blinken s-a întâlnit cu premierul Poloniei şu cu ministrul polonez de Externe şi a vizitat un centru pentru refugiaţi.

Meaningful visit to a Polish Korczowa welcome center with Foreign Minister @RauZbigniew today. The Polish people’s welcome has inspired the world amidst the tragedy and suffering Putin’s war has wrought upon Ukraine. #UnitedWithUkraine pic.twitter.com/i57Kg0KEQF