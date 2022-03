Bilanţul atacului de la Nikolaev a ajuns la 12 morţi şi 33 de răniţi. Zelenski: „Ruşii au lovit într-un mod perfid” VIDEO

„Trupurile a 12 persoane au fost recuperate de la locul atacului şi 33 de persoane au fost rănite”, a anunţat serviciul de urgenţă a Ucrainei într-un comunicat pe Telegram.

„În timpul zilei, o operaţiune de salvare a fost în desfăşurare în Nikolaev. Resturile clădirii administraţiei regionale distruse de loviturile cu rachete ruseşti au fost destructurate.

Trupele ruse au lovit Nikolaev într-un mod perfid. Într-un moment în care oamenii veneau dimineaţa la locul de muncă. Slavă Domnului, cei mai mulţi dintre cei aflaţi în clădire au reuşit să se evacueze când au auzit alarma aeriană. Încă un act al aşa-numitei denazificări ruseşti a Nikolaevului a avut loc dimineaţa după aniversarea eliberării oraşului de invadatorii nazişti.

Locuitorii din Nikolaev îşi amintesc ziua de 28 martie 1944. Şi văd cu cine seamănă acum trupele ruse care încearcă să captureze oraşul”, a spus preşedintele Zelenski.

Vitaly Kim showed what the building of the #Mykolaiv Regional State Administration looked like after the occupiers' rocket attack.



The strike killed 12 people and 34 were wounded, the #Ukrainian media reported. pic.twitter.com/kWGpiEPm6D