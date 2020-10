Belarus: Nou protest masiv, în ciuda riscului ca poliţiştii să folosească gloanţe adevărate asupra manifestanţilor VIDEO

Această acţiune de protest este prima de amploare de după ultimatumul dat marţi de Svetlana Tihavonskaia lui Lukaşenko. Opozanta i-a cerut preşedintelui să plece de la putere până la 25 octombrie, ameninţând că altfel va lansa un apel la grevă generală.

Another Sunday march in Minsk. This time people are heading towards the industrial southeastern part of the city to express solidarity with the workers. Video by: @svaboda pic.twitter.com/EXeXPPmqDe

Spre deosebire de manifestaţiile de săptămânile trecute, protestatarii au defilat duminică nu în centrul oraşului Minsk, ci pe o arteră din sudul capitalei Belarusului, unde se află mai multe uzine. Ei au scandat: “Grevă!”, precum şi sloganuri anti-Lukaşenko şi antipoliţie.

#Belarus Day 71. This video shows the scale of the protest in #Minsk. People changed the route today. Internet was shutdown, hundreds of people have been detained across the country. Security forces deployed stun grenades/firecrackers and shot with rubber bullets. pic.twitter.com/aADWHE1nqf