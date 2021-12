Avionul de luptă pierdut de britanici în Marea Mediterană a fost recuperat

„Operaţiunile în vederea recuperării avionului F-35 din Mediterana s-au încheiat cu succes”, a anunţat Ministerul britanic al Apărării într-un mesaj publicat pe Twitter.

„Aliaţii NATO Italia şi Statele Unite şi-au oferit susţinerea în operaţiunea de recuperare”, a precizat comandamentul aerian al NATO.

Avionul de tip F-35B, de fabricaţie americană, a căzut în mare pe 17 noiembrie în momentul decolării de pe HMS Queen Elizabeth, principalul portavion al Marii Britanii, care se întorcea în acea zi dintr-o misiune din regiunea indo-pacifică. Pilotul s-a catapultat la timp.

O înregistrare video, făcută de la bordul portavionului şi difuzată de presa britanică, surprinde avionul căzând în apă de pe rampă.

Royal Air Force F-35 PLUNGES into the Med — WATCH



Footage has emerged online of a $134 million F-35B Lightning II fighter jet plunging off the runway deck of HMS Queen Elizabeth in the Mediterranean earlier this month. pic.twitter.com/U1frLiZIQ4