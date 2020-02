Aterizările periculoase din cauza furtunii Ciara au provocat panică. Imagini înfricoşătoare

Internauţii au putut viziona mai multe videoclipuri cu aterizări periculoase, avioanele înclinându-se periculos în momentul în care atingeau pista.

Pasagerii au trăit clipe de panică în timpul acestor aterizări cu probleme. Londra, Birmingham sau Belfast au consemnat astfel de clipe de panică.

Furtuna Ciara a constat în ploi torenţiale şi vânt puternic, care la rafală a ajuns la 145 de kilometri pe oră. Ciara a atins Marea Britanie, dar şi Irlanda. Valuri uriaşe au inundat zonele de coastă. Mai multe râuri s-au revărsat în Anglia şi Ţara Galilor, după ce într-o singură zi a plouat cât într-o lună.

This would terrify me! A plane landing at Birmingham Airport during #StormCiara 🤢 😧 pic.twitter.com/5XTeuA3Llc