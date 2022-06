Atac cu rachete ruseşti asupra oraşului ucrainean Ciortkiv din regiunea Ternopil, soldat cu 22 de răniţi, inclusiv un copill

Volodimir Trush a declarat că patru rachete au lovit oraşul, la 75 de kilometri sud de Ternopil, sâmbătă, la ora 18.46 GMT (ora 21.00, România).

„Toate rachetele erau din Marea Neagră. O instalaţie militară şi unităţi civile au fost parţial distruse. Nu există victime, dar avem răniţi – 22 de persoane au fost spitalizate”, a spus Trush, adăugând că printre răniţi se numără un copil de 12 ani.

Patru blocuri au fost avariate, a mai spus oficialul ucrainean.

❗️A powerful explosion in Chortkiv, Ternopil region, where a military airfield is located.| #UkraineWar | #Russia | #Ukraine | pic.twitter.com/a18nZFaOPZ