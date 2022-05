Atac cu rachetă rusească asupra Casei de Cultură „recent renovate“ din Lozova, regiunea Harkov: Cel puţin 7 persoane au fost rănite, inclusiv un copil de 11 ani

”Ocupanţii au identificat cultura, educaţia şi umanitatea drept duşmani. Şi nu scutesc rachete sau bombe. Ce este în mintea oamenilor care aleg astfel de ţinte?”, a mai precizat Zelenski.

Potrivit unei declaraţii a şefului centrului medical de urgenţă local, Viktor Zabaşta, cel puţin 7 persoane, inclusiv un copil în vârstă de de 11 ani, au fost rănite în urma atacului.

De asemenea ministrul ucrainean al Culturii, Oleksandr Tkachenko a declarat: ”Astăzi (n.r. vineri), în mijlocul unei zile lucrătoare, în timpul sesiunii Primăriei din Lozova, regiunea Harkov, o rachetă rusească a lovit Casa de Cultură recent renovată. Şapte persoane au fost rănite, cea mai tânără dintre ele fiind în vârstă de 11 ani”.

‼️‼️Today in the middle of the working day, during the session of the city council in Lozova in Kharkiv region, a russian missile hit the recently restored a House of culture. 7 people were injured, the youngest is 11 years old… pic.twitter.com/84I5AXc7I4