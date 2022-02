Asalt asupra Kievului. Elicopterele ruseşti zboară deasupra capitalei Ucrainei. Atac cu rachete de tip Grad, de aşteptat VIDEO

Luni la prânz, elicopterele ruseşti au apărut pe cerul capitalei ucrainene survolând baza aeriană Gostomel de la periferia Kievului, în timp ce mai multe au zburat deasupra centralei hidroelectrice Kahovka de pe râul Nipru.

Flight radar shows how Putin's invasion of Ukraine has opened up a 1,000-mile wide hole in the east European airspace



Full story 👉 https://t.co/pcA9Ha7QaB pic.twitter.com/bxmiPFqfcq