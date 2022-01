Armata ucraineană testează arma uşoară antitanc de nouă generaţie NLAW, livrată de Regatul Unit, în toiul unor tensiuni cu Rusia VIDEO

Rusia a obţinut negocieri cu Occidentul privind noi garanţii de securitate în Europa, după ce a comasat peste 100.000 de militari la frontiera Ucrainei, o fostă republică sovietică care vrea să adere la NATO.

VIDEO: Ukrainian armed forces test-fire NLAWs, (Next generation Light Anti-tank Weapon) delivered by the British amid tensions with Russia pic.twitter.com/buy5NeDXJA