Ambuscadele, specialitatea ucrainenilor în războiul împotriva Rusiei. „Lovim primul şi ultimul tanc din coloană“

Coloana de tancuri ruseşti a apărut de-a lungul unei autostrăzi principale la est de Kiev, între două rânduri de case dintr-un orăşel.

În curând, forţele ucrainene au tras obuze de artilerie asupra convoiului rusesc, dar şi rachete antitanc, lăsând o linie de tancuri carbonizate sau în flăcări.

Ruşii au continuat vineri să încerce să se apropie de Kiev, din nord-vest şi est, dar au avut parte de bătălii aprige pentru controlul oraşelor şi drumurilor mici.

Atacul trupelor ucrainene de la Brovari a scos în evidenţă şi provocările strategice – şi, spun analiştii militari, paşii strategici greşiţi – care au împiedicat forţele ruse , până acum, să câştige controlul asupra majorităţii oraşelor mari, scrie The New York Times.

