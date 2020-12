Alertă într-un oraş din Germania. Cel puţin trei morţi după ce o maşină a intrat în mulţime VIDEO

Autorităţile din Trier au intrat în alertă marţi la amiază. Potrivit presei locale, o maşină a intrat în mulţime pe o stradă pietonală, ucigând trei persoane şi rănind altele 15.

Poliţia s-a mobilizat la faţa locului, unde a stabilit un perimetru de securitate. Localnicii au fost îndemnaţi să evite zona până la noi ordine.

BREAKING - Car plows through pedestrians in the German city of Trier, at least 2 dead, 10 injured. The police rammed the car and arrested the driver.pic.twitter.com/oQHM83arwv