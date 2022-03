Aleksandar Vučić, preşedintele Serbiei: Putin nu mai poate da înapoi, fiind obligat să lupte

Liderul sârb şi-a exprimat acest punct de vedere vineri, într-un interviu acordat postului TV Euronews Serbia. „Aş putea afirma multe, dar nu sunt analist, ci preşedinte. Consider că îl cunosc pe Putin în proporţie de 99,9% mult mai bine decât restul politicienilor din lume, am impresia că pot să înţeleg ce-i în capul lui. Consider că Occidentul l-a surprins în primele trei-patru zile, iar apoi, având în vedere povestea lui din tinereţe de la Leningrad, el a ajuns într-o situaţie în care nu se mai poate retrage şi trebuie să lupte”, crede Vučić.

În anul 2015, Putin, vorbind la Forumul Valdai despre participarea Forţelor Armate Ruse la operaţiunea militară din Siria, a făcut referire la o regulă pe care o învăţase încă în copilărie pe străzile din Leningrad: ”Dacă o luptă este inevitabilă, atunci trebuie să ataci primul!”. Prin urmare, a adăugat atunci preşedintele rus, este mult mai indicat să lupţi cu teroriştii la distanţă mare de ţară şi să nu aştepţi momentul în care aceştia vin pe teritoriul Rusiei.

Aleksandar Vučić a mai spus că Serbia sprijină integritatea teritorială a Ucrainei, dar nu va impune sancţiuni împotriva Rusiei. Liderul sârb a mai anunţat că ţara sa suspendă temporar toate exerciţiile forţelor armate sârbe şi cele ale poliţiei care urmau să aibă loc cu partenerii străini. El a menţionat că Serbia consideră atât Rusia, cât şi Ucraina drept ţări înfrăţite şi regretă ceea ce se întâmplă în Europa de Est, fiind pregătită să ofere asistenţă umanitară Ucrainei.