Actul XIX: Vestele galbene manifestează paşnic în contextul solicitării dispozitivelor militare

64 de intelectuali francezi au acceptat invitaţia lansată de către preşedintele Emmanuel Macron la „marea dezbatere naţională”, o dezbatere maraton la Palatul Elysée, care a durat 8 ore, luni, 18 martie, în contextul tensiunii sociale declanşată de mişcarea vestelor galbene.

FOTO France Culture

Controversata dezbatere considerată de Emmanuel Macron ca o necesitate pentru a deschide un dialog constructiv în scopul de a înţelege crizele pe care le traversează societatea franceză, este criticată de partea cealaltă a baricadei, susţinătorii vestelor galbene identificând o nouă strategie de comunicare al şefului statului, calificat ironic drept „preşedintele filozof”.

„Privindu-l vorbind timp de opt ore, ascultând pe toată lumea şi răspunzând la întrebări, am înţeles ce făceam. La fel ca şi primarii din ţară pe care i-a reunit recent la întruniri, noi serveam ca un fel de zid la care preşedintele bătea mingea, bucurându-se de puterea muşchilor şi de precizia gesturilor sale şi, prin urmare, şi de plăcerea intens resimţită de a-şi pune în scenă propriul sine. Noi îi încoronam meritul funcţiei sale.

Alţi intelectuali au refuzat invitaţia din capul locului, precum Frederic Lordon, economist şi filozof, motor intelectual al manifestaţiilor de stanga din ultimii ani, invitat la rândul său la „Marea dezbatere”. Acesta şi-a exprimat refuzul în cadrul unei dezbateri publice organizate pe 14 martie la Bourse de travail, locaţie tradiţională a susţinătorilor vestelor galbene şi Nuit Debout. Reputat pentru elasticitatea limbajului, popular şi sofisticat deopotrivă, acesta a precizat ironic că preferă să meargă la piscină sau să ia cina cu Francois Hollande, decât să se regăsească printre „intelectualii de curte” de la Palatul Elysee.

„Toate aceste văitări editorialiste care vă acordă fabula legitimităţii electorale nu mai stau deloc în picioare când poporul e transformat într-un inamic de stat, poate chiar într-un duşman personal, în orice caz în momentul în care îi declaraţi război, cu arme de razboi, cu răniţi ca la război. Ati avut ocazia de a verifica până la ce punct sunteţi pe cale să deveniţi obiectul ruşinii internaţionale? The Guardian, New York Times şi chiar Financial Times, Consiliul European, Amnesty International, ONU: toţi sunt şocaţi de violenţa dvs. Chiar şi preşedintele turc Recep Tayip Erdogan şi vicepremierul Italiei Matteo Salvini şi-au permis o plăcere de gurmanzi de a vă oferi o lecţie pe tema democraţiei şi moderaţiei. Asta arată cât de jos aţi căzut.”, s-a exprimat Lordon.