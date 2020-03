Întoarcerea la spiritul de comunitate: o Uniune a Solidarităţii. Un editorial semnat de Iratxe Garcia, preşedinta grupului S&D din Parlamentul European

În urmă cu doar două săptămâni, discutam la Bruxelles despre Conferinţa despre viitorul Europei şi despre cum putem intra în contact mai bine cu oamenii, pentru a discuta despre priorităţile lor, aşteptările lor şi despre cum putem întări împreună democraţia europeană.

Această Conferinţă trebuia să debuteze pe 9 mai, marcând, în acelaşi timp, a 70-a aniversare a Declaraţiei Schuman. Astăzi, aceste planuri au rămas suspendate, la fel ca planurile a milioane de oameni afectaţi de pandemia COVID-19. Chiar dacă ar putea părea superfluu, acum, în mijlocul acestei crize, acesta s-ar putea dovedi să fie cel mai bun moment în care să reflectăm asupra Uniunii noastre şi asupra a ceea ce ne ţine împreună.

Generaţia care a pus bazele unei Europe unite în anii 1940, a implementat şi ONU, Banca Mondială şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Conştienţi fiind de faptul că suntem toţi uniţi prin umanitatea noastră, înaintaşii noştri au creat un sistem multilateral, pentru a evita conflictele şi pentru a soluţiona eventualele crize.

Jean Monnet, autorul Declaraţiei Schuman, spunea că ”Oamenii acceptă schimbarea doar în caz de necesitate şi văd necesitatea numai pe timp de criză”. De aceea, în opinia lui, fiecare criză devine o oportunitate de a face un pas înainte.

70 de ani mai târziu, putem spune că am realizat multe împreună. Cu toate acestea, în multe aspecte, ritmul nostru a fost lent. Şi asta pentru că priorităţile nu ne-au fost clare. În faţa globalizării marcate de interese comerciale şi politici neo-liberale, am uitat ceea ce contează, de fapt: oamenii. Ne-am concentrat prea mult pe creşterea macroeconomică şi am neglijat politicile publice, precum sistemele de sănătate, care acum, iată, reprezintă o necesitate. Individualismul, consumerismul şi singurătatea au fost globalizate, după cum ne avertizau filosofi precum Gilles Lipovetsky sau Zygmund Bauman.

Şansa de a globaliza solidaritatea

Această criză teribilă poate fi – şi trebuie să fie – şansa de a ne întoarce la esenţa noastră, şansa de a globaliza solidaritatea. În cazul UE, acest lucru înseamnă întoarcerea la sentimentul de ”comunitate”. Suntem, într-adevăr, o comunitate, deoarece depindem unii de ceilalţi şi numai împreună putem trece peste orice criză. Acesta va fi motorul care va conduce răspunsul pe care oamenii îl aşteaptă de la noi. Solidaritatea pe care am eşuat în a o construi în trecut pentru a face faţă consecinţelor austerităţii, migraţiei sau pentru a reduce încălzirea globală trebuie acum transformată în acţiune. Acţiune concretă pentru a opri coronavirusul. Şi sper ca acesta să fie începutul unui spirit comunitar de solidaritate reînnoit.

Am privit cu îngrijorare cum prima reacţie la criza din Italia a fost să lăsăm ţara să se descurce de una singură, iar alte state europene au întors, pur şi simplu, spatele. Chiar dacă ne-am ”trezit” de atunci, iar Comisia Europeană a promis să utilizeze toate mecanismele la îndemână pentru a veni cu un răspuns comun, noi vom continua să rămânem vigilenţi. Din Parlamentul European punem deja presiune pentru a grăbi aceste măsuri şi pentru a introduce noi instrumente. Ne bucurăm că apelul nostru de a suspenda Pactul pentru Stabilitate şi Creştere a avut efect. Acum, vom pune presiune şi pe Consiliu pentru a-şi face datoria.

Vedem cum lucrurile se mişcă zilnic. Banca Centrală Europeană a anunţat un program de 750 de miliarde de euro pentru achiziţionarea de acţiuni publice şi private în cadrul Programului de Achiziţii de Urgenţă în caz de Pandemie (Pandemic Emergency Purchase Programme). Acesta este tipul de reacţie pe care îl aşteptam. Acum, Consiliul UE trebuie să coordoneze un răspuns fiscal comun şi să mobilizeze toate mecanismele disponibile, inclusiv Mecanismul de Stabilitate Europeană (European Stability Mechanism).

Pe lângă injecţia de lichidităţi anunţată de Banca Centrală Europeană, cele 37 de miliarde de euro pe care Comisia Europeană îi va mobiliza prin fonduri structurale şi de coeziune, şi stimulentele economice adoptate de Eurogrup, încă mai sunt suficiente instrumente pe care nu le-am utilizat. Banca Europeană de Investiţii ar trebui să joace un rol crucial în stimularea economiei. Nu trebuie să cădem în aceleaşi capcane ca în 2008, abandonând statele cele mai afectate, condamnându-le la o creştere a datoriei publice şi lăsându-le la mila agenţiilor internaţionale. Ce ne trebuie acum este o acţiune coordonată la nivelul întregii Uniuni Europene.

O agenţie europeană pentru achiziţii medicale de urgenţă

În loc să lăsăm statele să cumpere individual măşti, ventilatoare şi medicamente, avem modalităţi de a asigura stocuri suficiente pentru toată lumea. Achiziţiile publice pot fi asigurate prin intermediul unui mecanism transfrontalier în domeniul ameninţărilor de ordin sanitar (Cross Border Health Threat Mechanism), creând o agenţie specializată pentru coordonarea acestuia. Comisia efectuează deja un inventar al producţiei din statele membre, pentru a calcula nivelul de sprijin necesar în fiecare caz în parte.

Mecanismul de Protecţie Civilă ar putea fi invocat atât pentru achiziţiile publice, cât şi pentru repatrierea cetăţenilor europeni rămaşi în prezent în state terţe.

De asemenea, trebuie să creştem bugetul, competenţele şi numărul de angajaţi ai Centrului European pentru Control şi Prevenţie a Bolilor (ECDC), care lucrează intens la coordonarea comunicării medicale către statele membre, în cooperare cu partenerii internaţionali.

Grupul nostru politic continuă să pună presiune pe Comisia Europeană pentru a accelera propunerea legislativă pentru filiera farmaceutică. Între 20% şi 40% din substanţele active din medicamente sunt produse în China, iar pe timp de criză dependenţa noastră devine evidentă. Comisia Europeană lucra deja la o strategie în acest sens, care ar trebui finalizată până la sfârşitul anului, dar avem nevoie de aceasta mult mai devreme!

Instituţiile europene lucrează – de fapt, fac teleworking – pentru a aduce răspunsurile de care cetăţenii au nevoie. Este posibil să nu putem participa la dezbaterea despre starea Uniunii Europene care are loc la Florenţa, în fiecare mai. Dar nu există modalitate mai bună de a comemora Declaraţia Schuman decât reîntorcându-ne la esenţa noastră şi comportându-ne precum ceea ce spunem că suntem: o comunitate care are grijă de oamenii ei.

Iratxe García Pérez este preşedintele Grupului Social Democrat din Parlamentul European