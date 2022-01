Încă un scandal pentru premierul Boris Johnson: „Petrecerile de vineri” de la Downing Street 10

Astfel, pe lista acuzaţiilor care îl vizează pe premierul conservator britanic în vârstă de 57 de ani se mai adaugă un scandal, după ce zilele trecute a ieşit la iveală că o astfel de petrecere , de data asta fără Johnson, a avut loc la sediul guvernului britanic şi înainte de funeraliile prinţului Philip.

Boris Johnson a prezentat miercuri scuze în Parlament pentru că participat în mai 2020, în perioada restricţiilor antipandemice, la o reuniune pe care a crezut-o de lucru, unde s-a băut şi la care au luat parte grupuri de colegi fără respectarea distanţei sociale şi fără măşti de protecţie.

„The Mirror” a scris sâmbătă că angajaţii din Downing Street aveau în fiecare vineri, la finele săptămânii de lucru, o petrecere unde se consuma vin. O „tradiţie îndelungată” a acestor zile de vineri s-a menţinut în ciuda restricţiilor pandemice, personalul achiziţionând chiar şi un frigider unde să fie păstrate băuturile alcoolice.

Premierul britanic era la curent cu existenţa acestor petreceri. Este cea mai gravă criză de imagine şi politică cu care se confruntă premierul britanic de la preluarea mandatului, fiind criticat şi de colegi şi de opoziţie, tot mai multe voci invitându-l să-şi dea demisia

O anchetă asupra acestor petreceri lansată de Sue Gray, o funcţionară cu grad înalt, urmează să stabilească dacă Boris Johnson şi cei care au luat parte la ele au încălcat reglementările privind adunările de persoane în cursul restricţiilor.

Boris Johnson încearcă să se salveze printr-o campanie mediatică în care susţinători ai săi să-i laude realizările,inclusiv Brexitul,dar şi să-i ia apărarea în mod public.

Liderul opoziţiei laburiste, Keir Starmer, nici el scutit de controverse după ce a fost filmat bând bere într-un birou al Partidului Laburist, a comentat sâmbătă că o demisie ar fi în „interesul naţional”.

„Avem un premier care este absent - se ascunde literalmente în acest moment- şi este incapabil să conducă, de aceea am conchis că trebuie să plece, a declarat el pentru think tank-ul de stânga The Fabian Society.

Miercurea aceasta, Johnson a recunoscut în faţa parlamentarilor din Camera Comunelor că a participat la o petrecere în grădina reşedinţei oficiale a guvernului britanic în mai 2020, în plină carantină. Prim-ministrul susţine că s-a alăturat evenimentului timp de 25 de minute, crezând că este vorba despre un „eveniment legat de muncă”, stârnind râsete între parlamentarii opoziţiei şi ironii pe reţelele de socializare.