Grupul de oameni se afla pe calea ferată urmărind celebrările de la festivalul Hindu Dusshera, conform martorilor.

Oamenii nu au auzit trenul venind, ei admirând focul de artificii.

Pe reţelele de socializare au apărut imagini care surprind momentul în care trenul intră cu viteză în mulţime.

Video shows moment train plows into crowd watching fireworks in India; At least 50 deadpic.twitter.com/kIXyIM0FIN