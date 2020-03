VIDEO Medicii din Wuhan îşi dau jos măştile şi zâmbesc după ce al doilea spital construit de urgenţă a fost închis

Al doilea spital construit în doar 10 zile cu o capacitate de 2.000 de paturi a fost închis. Medici şi asistente zâmbesc pentru prima oară. Săptămîna aceasta au fost raportate în medie 15 noi cazuri pe zi faţă de 15.000 într-o singură zi la mijlocul lunii februarie.

Chinese medical workers who have been fighting the #coronavirus day and night in Wuhan celebrated the closing of the last temporary hospital in Wuhan.



The reported #covid19 cases went from a surge in February of 15,000 in one day to only 15 this week. pic.twitter.com/xWuPd23EfY