VIDEO Cum îşi promovează China cele mai noi arme cu laser pe piaţa internaţională

Arsenalul militar al statului comunist a fost completat de o serie de noi arme cu laser, toate având un "viitor luminos" pe piaţa internaţională a armelor, potrivit publicaţiei The People's Daily.

Analiştii militari chinezi consideră că aceste arme ar putea fi desfăşurate cu uşurinţă pe teren, cum ar fi în Tibet şi insulele din Marea Chinei de Sud.



China Aerospace Science and Industry Corp, a dezvoltat un sistem de protecţie la sol laser-mobil numit LW-30, care utilizează un fascicul laser de mare putere pentru a distruge obiectivele.



CASIC, cel mai mare producător de rachete din China, a scos la vânzare şi racheta balistică supersonică anti-nave CM-401, publicaţia China Daily descriind-o ca fiind capabilă să dea lovituri rapide şi de precizie împotriva navelor de dimensiuni medii sau mari,



CASIC susţine că arma utilizează o "traiectorie aproape spaţială", ceea ce înseamnă că zboară până la 100 de kilometri deasupra solului, manevând la viteze hipersonctice către ţintă.



Între timp, China South Industries Group Corporation (CSIGC), un alt important producător de arme , se laudă cu arma cu laser pentru deminare.

Sistemul poate distruge dispozitive explozive, cum ar fi minele, prin folosirea laserului de mare putere de la distanţă, evitând accidentele provocate de distrugerea manuală a bombelor, au anunţat producătorii.

Potrivit presei chineze, într-un scenariu tipic, radarul LW-30 va scana, detecta şi urmări o ţintă înainte de transmiterea informaţiilor către arma laser.



Arma va analiza apoi cea mai vulnerabilă parte a ţintei şi va pune pe ea un fascicul laser. Distrugerea are loc în câteva. Noile arme cu laser reprezintă o modalitate mai eficientă şi mai puţin costisitoare de a intercepta armele ghidate.



CSIC a creat şi o altă armă laser cu montare pe vehicul, care integrează dispozitivele de detectare şi control şi tunul cu laser pe un vehicul cu şase roţi.



Presa chineză susţine că sistemul ar putea fi utilizat cu succes unor ţinte precum dronele.