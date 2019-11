VIDEO Un adept al legii Sharia a fost pedepsit în baza legii pe care a susţinut-o: flagelare pentru adulter

Bărbatul, care poartă numele de Mukhils şi este membru al corpului legislativ din profund conservatoarea regiune Aceh din Indonesia, a primit, joi, 28 de lovituri de baston în faţa unei mulţimi. O înregistrare îl arată pe acesta suferind în timp ce un ofiţer îi aplică loviturile de baston. Femeia cu care Mukhils a fost prins a primit şi ea o serie de lovituri.

„Ne-am asigurat de identitatea lui şi după ce am terminat cu investigaţiile, am dat dosarul mai departe procurorilor. Astăzi, am dus la sfârşit implementarea pedepsei”, a declarat Muhammad Hidayat, şeful poliţiei din Banda Aceh.

„Putem să cunoaştem multe lucruri, dar trebuie să impunem legile lui Allah, mai ales pe pământ islamic cum este acesta”, a observat un locuitor al oraşului Banda Aceh.

Aceh este singura regiune din Indonezia care încă impune legea Sharia, utilizând flagelarea ca pedeapsă pentru diferite infrancţiuni, precum homosexualitatea, consumul de alcool şi adulterul. Codul penal inspirat de Sharia a intrat în vigoare în septembrie 2015 şi mai mult persoane au fost flagelate în baza sa. Doar anul trecut, 15 persoane, inclusiv 5 femei, au primit această pedeapsă pentru diferite infrancţiuni. Înainte de aceste sancţiuni, doi bărbaţi fuseseră loviţi cu bastonul de 83 de ori fiecare pentru homosexualitate.