Un posibil miracol în Beirut. La o lună după dezastru,  căutarea unei „ bătăi de inimă” de sub dărămâturi dă speranţă salvatorilor

Miercuri noapte, o echipă de salvare trecea pe lângă clădirea dărâmată când unul dintre câinii special antrenaţi a dat semne că o persoană ar fi în viaţă sub moloz. Dimineaţă, câinele s-a dus în acelaşi loc şi a făcut acelaşi semn. Echipa de salvatori a folosit apoi un aparat special pentru a scana zona în căutarea unei bătăi de inimă ori a unui semn de respiraţie.

În prezent, s-au format echipe de către şapte persoane care dau la o parte cu grijă dărămăturile, temându-se că o mişcarea neatentă ar putea strica echilibrul incert al ruinelor. Conform unui reporter BBC aflat la faţa locului, întreaga muncă este făcută în linişte deplină pentru ca salvatorii să poată asculta atent dacă există vreun semn că cineva trăieşte în continuare sub moloz.

Armata, pompierii, Crucea Roşie şi mai mulţi voluntari se află la faţa locului, dar eforturile de căutare sunt conduse de o echipă din Chile, ajunsă în Beirut pe 1 septembrie. Conform unei surse locale a BBC, aceştia deţin un echipament deosebit de sensibil, care poate detecta respiraţia unui om la o adâncire de 15 metri.

În prezent, nu există nicio certitudine că cineva ar mai fi în continuare în viaţă sub dărămături, dar unii dintre cei adunaţi la faţa locului îndrăznesc să spere. Descoperirea unei persoane în viaţă ar putea fi catalogată drept un adevărat miracol, având în vedere circumstanţele şi raritatea cazurilor în care cineva a supravieţuit pentru o perioadă atât de lungă în astfel de condiţii. În 2004, o femeie din Iran în vârstă de peste 90 de ani a fost salvată după 9 zile de sub dărămăturile propriei case distruse de un cutremur. În 1995, Park Seung Hyun a fost scos de sub dărămăturile unui supermarket din Seul după 16 zile. Singurul caz mai spectaculos decât o eventuală salvare în Beirut a fost înregistrat în 2005 în Pakistan - atunci, o femeie de 40 de ani a fost îngropată sub dărămăturile propriei bucătării de un cutremur şi a fost salvată după mai bine de două luni, supravieţuind în acest timp cu apă şi mâncare putrezită.

Mai mult de 200 de persoane au murit după ce 2,750 de nitrat de amoniu au explodat într-un depozit din portul Beirutului. Aproximativ 300,000 de oameni au fost lăsaţi pe drumuri în urma exploziei, iar Libanul a fost aruncat într-o criză politică de proporţii, guvernul demisionând, iar cetăţenii ieşind în stradă pentru a protesta faţă de conducerea coruptă care a făcut posibilă catastrofa.