Un cuplu sărac care a adoptat un copil, răsplătit cu o viaţă de lux, oferită chiar de fiu FOTO

Nanay şi Tatay, un cuplu din Filipine, au adoptat un băiat , Jayvee Lazaro Badile. Astăzi, fiul lor este un tânăr de succes şi îi răsplăteşte pentru tot ce au făcut pentru ei, în ciuda dificultăţilor familiei din vremea când el era mic.

Băiatul a povestit şi a publicat pe Facebook fotografii vechi ale familiei. Pe timpuri, tatăl lui era portar, iar mama lucra la un magazin.

„Aveam 3 luni când Nanay şi Tatay m-au adoptat“, a scrisJayvee. „Viaţa a fost foarte dificilă. A trebuit să lucrez şi să studiez în acelaşi timp şi eram fericiţi când Nanay reuşea să pregătească două mese pe zi. De asemenea, tot timpul am locuit într-un apartament de numai 20 de metri pătraţi“.

Deşi trăiau în sărăcie, părinţii l-a ajutat ​​pe Jayvee să studieze, iar datorită lor astăzi este un om de succes.

Drept răsplată, tânărul a ridicat o casă pentru familie şi călătoreşte împreună cu părinţii cât poate de des.

„Am plătit casa în numerar şi a fost construită într-un an. Are şapte dormitoare şi nu am adus nimic din vechea locaţie în afară de televizorul pe care l-am oferit familiei mele cadou de Crăciun în urmă cu puţin timp“, a spus băiatul.

Mama lui, în urmă cu mai mulţi ani, în locuinţa familiei

În noua casă, alături de familie