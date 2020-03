Trump îndeamnă la unitate împotriva coronavirusului: Lumea e în război cu un duşman nevăzut. Vom învinge!

Preşedintele american recomanda luni statelor şi autorităţilor locale să restrângă adunările la zece persoane şi să limiteze funcţionarea cafenelelor şi restaurantelor - subliniind totodată că era vorba despre recomandări şi că Statele Unite ”nu sunt încă” obligate să le respecte.

The world is at war with a hidden enemy. WE WILL WIN!

Însă marţi, în contextul în care numărul cazurilor confirmate în Statele Unite depăşea 6.000 şi peste 100 de morţi, potrivit Universităţii Johns Hopkins, Casa Albă a schimbat tonul.

We urge all Americans to follow President @realDonaldTrump’s Coronavirus Guidelines over the next 15 days so we can #slowthespread. pic.twitter.com/FQexa2W6nz