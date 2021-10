Tokyo: Un bărbat a fost arestat după un atac cu cuţitul într-un tren la bordul căruia a provocat un incendiu. Mai mulţi oameni au fost răniţi, unul grav | VIDEO

Postul public de televiziune NHK evocă cel puţin opt rănţi, inclusiv unul grav, iar agenţia de presă Kyodo evocă 15 răniţi.

O înregistrare video, pusă în circulaţie pe Twitter, surprinde pasageri pe cale să evacueze - pe geam - un tren al liniei Keio, imobilizat într-o staţie la periferia de vest a capitalei japoneze.

Suspectul a vărsat un lichid încă neidentificat la bordul trenului şi i-a dat foc, potrivit NHK şi Kyodo.

#Tokyo: Investigative sources are looking into a report that hydrochloric acid has spread on the train. The incident, which caused panic among passengers who could not see amid the fire and #smoke. #Japan pic.twitter.com/aXsglvHjxP