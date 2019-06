Sute de restaurante închise în Teheran pentru nerespectarea principiilor islamice. Cetăţenii, puşi să se raporteze între ei

„Proprietarii restaurantelor şi cafenelelor în care nu au fost respectate principiile islamice au fost confruntaţi, iar în timpul acestei operaţiuni au fost închise 547 de afaceri şi 11 infractori au fost arestaţi. Observarea principiilor islamice reprezintă una dintre pricipalele misiuni şi responsabilităţi ale poliţiei", a transmis Hossein Rahimi într-un comunicat citat de The Guardian

Printre infracţiunile depistate se numără „publicitatea neconvenţională pe internet, muzica ilegală şi depravarea“.

Judecătorul şef al Curţii de moravuri din Teheran, care se ocupă de „crime culturale şi corupţia socială şi morală“, a făcut apel la cetăţeni să raporteze la un număr de telefon special cazurile de comportament imoral.

„Oamenii ar vrea să raporteze încălcarea normelor, dar nu ştiu cum. Am decis să accelerăm combaterea actelor imorale publice”, a spus Mohammad Mehdi Hajmohammadi.

Astfel, cetăţenii pot semnala autorităţilor cazurile de „renunţare a vălului islamic în interiorul autovehiculelor“, „găzduirea de petreceri cu dans“ sau postarea de conţinut „imoral“ pe Instagram.

Conform legii islamice din Iran, ţară unde alcoolul este interzis, femeile îşi pot arăta în public doar faţa, mâinile şi labele picioarelor şi trebuie să poarte culori decente.

În 2012, guvernul a ordonat patronilor de cafenele să instaleze camere de supraveghere pentru a monitoriza comportamentul clienţilor. Unii proprietari au preferat să-şi închidă afacerile decât să recurgă la acest gest.

„Oricât de mult ne-ar durea şi ne-ar lipsi prietenii noştri şi toţi cei care ne-au fost alături în ultimii patru ani, suntem bucuroşi că măcar nu am lăsat ochiul de sticlă al Big Brother să înregistreze fiecare pas sau minut, din zori până seară“, scria pe Facebook, la vremea respectivă, proprietarul uneia dintre cafenelele care au tras obloanele.

