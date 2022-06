Ploile torenţiale record au provocat inundaţii şi alunecări de teren în China. Peste 220.000 de locuitori evacuaţi VIDEO

Ploile abundente sunt frecvente în China la sfârşitul primăverii şi începutul verii, în principal în centrul şi sudul ţării, regiuni în care se află şi multe fabrici.

În ultimele zile, ploile abundente au lovit provincia Guangdong (sud) şi ameninţă logistica, într-un moment în care lanţurile de aprovizionare sunt deja sub presiune din cauza restricţiilor anti-Covid.

Oraşul Shaoguan, situat la aproximativ 200 km nord de capitala provinciei Guangzhou, a emis marţi un cod roşu de inundaţii, cel mai înalt nivel al serviciilor meteorologice din China. Şcolile au fost transformate în adăposturi temporare şi sute de corturi au fost montate pe un teren de sport, potrivit imaginilor difuzate de mass-media.

Guiping, Guangxi, China, has been suffering from heavy rainfall for days, and the upstream flood gates were opened without informing the downstream, resulting in flooding and heavy losses in the downstream areas. pic.twitter.com/3YoQmi2S2h