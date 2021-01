Pandemia Covid-19. Chinezii stau la coadă în frig să se vaccineze

Numai la Beijing peste 73.000 de persoane au primit deja prima doză de vaccin de vineri până duminică, informează presa, precizând că angajaţi municipali şi şoferi de autobuz se numără printre primele persoane cărora le-a fost administrat vaccinul.



Autorităţile medicale au anunţat joi că au dat „undă verde condiţionată” generalizării unui prim vaccin de fabricaţie chineză, al cărui producător, compania Sinopharm, revendică o rată de eficacitate de 79%.



Într-un vast parc din estul Beijingului, candidaţii la vaccinare trebuiau să completeze luni un formular electronic cu ajutorul telefoanelor lor mobile, precizând că nu au contraindicaţii pentru administrare. Apoi, ei trebuiau să urce într-un autobuz care să-i ducă la un centru de vaccinare temporar instalat în interiorul parcului. Unii purtau câte două măşti chirurgicale.

Un angajat în domeniul restauraţiei, Gu, declară pentru AFP că întreprinderea sa l-a programat şi că doreşte să se vaccineze ”pentru a fi liniştit”.



”Cred că efectele secundare, dacă există, au să fie suportabile”, apreciază acest bărbat în vârstă de 30 de ani.



Fără a aştepta o undă verde oficială din partea autorităţilor medicale, China a început deja să vaccineze milioane de persoane din vara trecută, în special personal medical, studenţi care plecau la studii în străinătate şi diplomaţi. Nu mai puţin de 4,5 milioane de doze de vaccin au fost deja administrate, au anunţat autorităţile săptămâna trecută.



China, unde COVID-19 a apărut prima dată în urmă cu mai bine de un an, intenţionează să accelereze campania de vaccinare odată cu apropierea Noului An chinezesc, celebrat pe 12 februarie. Aceste festivităţi provoacă de obicei cea mai mare migraţie din întreaga lume, când milioane de lucrători părăsesc marile oraşe pentru a-şi vizita familiile.



Chiar dacă în linii mari China a eradicat epidemia, ea a semnalat luni 33 de noi cazuri de contaminare în ultimele 24 de ore, cea mai mare cifră în ultimele două luni.



China, ţara în care a fost descoperit SARS-CoV-2 în urmă cu un an, a aprobat joi primul său vaccin împotriva Covid-19 pentru utilizare generală, ser dezvoltat de o companie afiliată gigantului farmaceutic Sinopharm finanţat de stat.

Nu au fost oferite informaţii detaliate legat de eficienţa acestuia, însă dezvoltatorul, Beijing Biological Products Institute, unitate a China National Biotec Group (CNBG), subsidiară Sinopharm, a transmis miercuri că vaccinul are o eficienţă de 79,34%, în baza datelor preliminare.



Aprobarea, anunţată de Administraţia Naţională a Produselor Medicale, vine după ce luna trecută Emiratele Arabe Unite au devenit prima ţară din lume care a început administrarea vaccinului la nivelul publicului şi după ce Pakistanul a anunţat că a încheiat cu Sinopharm un acord de achiziţie a 1,2 milioane de doze.



Un director al Sinopharm a precizat că informaţii detaliate vor fi dezvăluite şi vor fi publicate în jurnale de ştiinţă din ţară şi străinătate, potrivit Reuters.



Preţul vaccinului va depinde de scara la care va fi folosit, însă premisa este ca el să fie gratuit pentru chinezi, a spus un oficial de la Comisia Naţională de Sănătate.



China a administrat anumitor categorii de cetăţeni trei vaccinuri aflate încă în faza a treia a studiilor clinice - două dezvoltate de CNBG şi unul, de Sinovac Biotech.



Statul a lansat în luna iulie un program de utilizare de urgenţă care a vizat lucrătorii din sectoarele esenţiale. Au fost administrate peste 4,5 milioane de doze până pe 15 decembrie.



China are cel puţin cinci vaccinuri, dezvoltate de Sinovac, CNBG, CanSino Biologics şi de Academia Chineză de Ştiinţe, aflate în ultima fază a studiilor clinice.



Oficia, China a raportat până în prezent 95.876 de cazuri de Covid-19 şi 4.781 de decese asociate, potrivit Universităţii Johns Hopkins.