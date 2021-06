O turmă de elefanţi a devastat tot ce i-a stat în cale în cei 500 de kilometri parcurşi în China VIDEO

Elefanţii s-au îndepărtat de rezervaţia naturală Xishuangbanna din provincia Yunnan în care u trăit până în aprilie. Autorităţile au monitorizat călăoria lor şi încearcă să împiedice animalele să intre în zone rezidenţiale.

Marţi, autorităţile din Yunnan au declarat că turma se afla la 20 km de capitala provinciei Kunming, unde locuiesc milioane de oameni.

De la jumătatea lunii aprilie, elefanţii au distrus aproximativ 56 de hectare de culturi, provocând pierderi estimate la 6,8 milioane de yuani (1,07 milioane de dolari), a relatat CCTV, conform Digi24.

Până acum nu au fost înregistrate victime, localnicii ghidând animalele cu alimente şi blocând drumurile cu camioane.

În Yunnan, populaţia de elefanţi este de aproximativ 300 de animale şi este în creştere faţă de anul 1980, când erau doar 193.

Au existat mai multe relatări despre astfel de elefanţi care au rătăcit în sate şi au afectat culturile în ultimii ani, plantele pe care le consumă de obicei fiind înlocuite treptat de soiuri necomestibile, au declarat oficialii locali.

