O biserică din SUA va avea propria unitate de poliţie

Guvernatoarea statului Alabama, republicana Kay Ivey, a semnat la 19 iunie un act care-i permite Bisericii Briarwood să-şi creeze o unitate de poliţie. Măsura în cauză, aşteptată încă din 2015 şi respinsă în primă fază în 2017, va intra în vigoare la toamnă.

Poliţiştii vor putea acţiona doar în campusul bisericii şi pe propietăţile acesteia. Biserica Briarwood are peste 4.000 de adepţi. În plus, mai are în administrare o şcoală şi un seminar teologic cu 2.000 de studenţi. Reprezentanţii săi spun că scopul măsurii este să ofere un mediu sigur pentru biserică, membrii ei, studenţi şi vizitatori.

Briarwood devine singura biserică din SUA dotată cu propria unitate de poliţie.

Însă criticii noii măsuri afirmă că o vor ataca în instanţă, considerând-o neconstituţională.

