Navele încărcate cu porumb aşteaptă la coadă o lună de zile ca să descarce marfa în China. Care este motivul

Achiziţiile de porumb ale Chinei au explodat în acest an, pe măsură ce efectivele sale de porcine îşi revin după pesta porcină africană. În primele patru luni ale acestui an, importurile de porumb au crescut de patru ori comparativ cu perioada similară a anului trecut, importurile de sorg au crescut de cinci ori în luna aprilie, iar importurile de orz s-au majorat şi ele. Congestionarea traficului şi întârzierile întâmpinate de nave la descărcare ar putea creşte costurile cu materiile prime pe care guvernul de la Beijing se chinuie să le ţină sub control, scrie Agerpres.

Producătorii de nutreţ din China nu sunt singurii cumpărători de porumb de peste hotare. Guvernul de la Beijing a început să cumpere porumb din Ucraina şi SUA pentru a reface rezervele de stat, golite după mai mulţi ani de vânzări. Potrivit estimărilor Departamentului american al Agriculturii, China ar urma să importe în anul agricol curent o cantitate record de 26 milioane de tone de porumb şi o cantitate similară în anul următor.