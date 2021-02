Amelia Ilinca este vicepreședinte al think-tank-ului The Strategic Institute for Diplomacy and Politics. A lucrat ca arabist și consilier pentru relații externe la Institutul Diplomatic Român (2018-2020) și a avut funcția de consilier în Parlamentul României (2020).



Domenii de specializare și interes: limba arabă modernă, civilizație arabo-islamică, relații internaționale și securitate regională în Orientul Mijlociu și Africa de Nord, politică externă.