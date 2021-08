Mii de oameni s-au înghesuit în centrele de vaccinare din Manila, înainte ca regiunea să intre în carantină VIDEO

Fotografiile de pe reţelele sociale arătau oameni înghesuindu-se să fie primii la rând la centrele de vaccinare, ceea ce a determinat poliţia să intervină pentru a aplica măsurile de distanţare socială.

Doar 10,3 milioane de oameni, sau 9,3% din populaţia de 110 milioane din Filipine, au fost vaccinaţi cu schema completă. Guvernul are în vedere imunizarea a până la 70 de milioane de oameni în acest an, scrie Digi24.

WATCH: Zombie apocalypse? 🧟‍♂️



No, those were Manila residents who flocked to SM San Lazaro to secure COVID-19 vaccine slots early Thursday, August 5, a day before Metro Manila reverts to ECQ. The Manila city government eventually suspended the vaccine drive at the mall. pic.twitter.com/Qhe4nLn3Ka