Israelul dă Chinei cheile celui mai mare port. SUA nu văd mişcarea cu ochi buni

China va opera portul Haifa , în apropiere de submarine nucleare ale Israelului, şi se pare că autorităţile nu s-au gândit la ramificaţiile strategice ale unei asemenea cedări, scrie publicaţia Haaretz.

Compania chineză SIPG a câştigat licitaţia de exploatare a portului Haifa. Proiectul este planificat pentru a fi inaugurat în 2021 şi permite companiei chineze, care operează şi portul Shanghai, să deţină portul Haifa timp de 25 de ani. O altă firmă chineză a câştigat oferta de construire a unui nou port la Ashdod.

Aceste decizii au fost luate de Ministerul Transporturilor şi Autoritatea Portuară, fără implicarea Consiliului Naţional de Securitate.

Generalul în rezervă Shaul Horev, fost preşedinte al Comisiei pentru Energie Atomică, în prezent director al Centrului de Cercetare pentru Politică şi Strategie Maritimă de la Universitatea din Haifa a ridicat această problemă. La sfârşitul lunii august, centrul a organizat o conferinţă, la care au fost invitaţi participanţi din Statele Unite, pentru a examina problemele de securitate ale Israelui şi regiunii mediteraneene.

Horev a pus în discuţie investiţiile chineze în porturile mediteraneene şi în special în Israel. Afirmând că o companie chineză va începe în curând să opereze portul Haifa, el a spus că Israelul trebuie să creeze un mecanism care să examineze investiţiile chineze pentru a se asigura că nu pun în pericol interesele de securitate ale Israelului.

„Când China achiziţionează porturi“, o face sub masca menţinerii unei rute comerciale din Oceanul Indian prin Canalul Suez către Europa, cum ar fi portul Pireu în Grecia, spune Horev. Dar aceată mişcare, aparent economică, are şi un impact asupra securităţii, susţine generalul. Una dintre personalităţile americane prezente la conferinţă a ridicat problema dacă Flota a VI-a americană mai poate vedea Haifa ca un port sigur, în peraspectiva preluării chineze.

Horev a menţionat, de asemenea, că americanii îşi îndreaptă acum cea mai mare atenţie asupra Mării Chinei de Sud şi asupra Golfului Persic, în detrimentul Orientului Mijlociu. Într-o perioadă ca aceasta, a spus el, ar fi corect ca Israelul să îşi consolideze statutul de bază strategică pentru americani.

Conferinţa de la Haifa a avut loc în colaborare cu Institutul Hudson. Câţiva dintre participanţii americani au fost foşti oficiali din Pentagon şi US Navy. Americanii prezenţi la conferinţă au apreciat că Israelul şi-a pierdut minţile atunci când a dat chinezilor cheile portului Haifa. Odată ce China se află în scenă, au spus ei, Israelul nu va mai putea conta pe menţinerea relaţiilor strânse pe care le-a avut cu Flota a VI-a americană.

China dobândeşte o influenţă vastă asupra infrastructurilor esenţiale din Israel şi, indirect, la o privire mai atentă, la unele dintre capabilităţile militare ale Israelului. În timp, Beijingul va avea la dispoziţie un potenţial mijloc de presiune la adresa Israelului, dacă acesta ar pune în pericol interesele Beijingului în regiune.

China nu este neapărat ostilă faţă de Israel, scrie publicaţia Haartz, dar interesele sale sunt încurcate şi complexe, un bun exemplu fiind relaţiile strânse dintre China şi Iran, bazat pe importul de petrol iranian.