Guvernul din Singapore a alocat 300 de milioane de dolari pentru a susţine robotizarea

Singapore, un mic şi un bogat stat din Asia, a fost mediatizat pentru testările făcute pentru a putea folosi roboţi în spaţiul public, deşi multe ţări acceptă forţa de muncă ieftină.

Există deja la un spital un robot care monitorizează pacienţii de la terapie intensivă, la unele restauranţe sunt roboţi care ajută la curăţatul meselor, dar sunt prezenţi şi la recepţiile tot mai multor hoteluri, conform Hotnews.ro.

Preturile unor astfel de roboti utilizati in servicii sunt de peste 30.000 de dolari, insa un program guvernamental isi propune sa ajute companiile sa introduca tot mai multi roboti si statul ajunge sa subvebntioneze chiar si cu 70% achizitia acestora.



Nu toata lumea sustine automatizarea in Singapore si scepticii nu au disparut. Insa robotii ce pot fi utilizati in servicii devin tot mai performanti, mai ieftini si mai usor de achizitionat.