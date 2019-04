FOTO VIDEO Împăratul şi împărăteasa Japoniei sărbătoresc 60 de ani de căsnicie

Cei doi s-au întâlnit la un turneu de tenis din 1957. Akihito şi Michiko Shoda s-au căsătorit pe 10 aprilie 1959, Akihito devenind primul viitor împărat care se căsătorea cu o femeie de rând şi care avea o educaţie catolică.

Akihito şi Michiko au încălcat tradiţia, în special prin felul cum au ales să-şi crească cei trei copii, prin faptul că au avut discursuri publice mult mai dese şi cerându-şi iertare faţă de victimele de război din ţară şi din afara ei, exercitându-şi rolul constituţional „simbolic“.

Spre deosebire de predecesorii lor, Akihito şi Michiko sunt aproape întotdeauna împreună, Michiko vorbind deseori cu victimele dezastrelor de la centre de evacuare, cu rezidenţii de la căminele de bătrâni sau de la centrele pentru persoane cu handicap. Interacţiunile lor prietenoase au câştigat o simpatie profundă printre japonezi.

Acest lucru este cunoscut acum ca stilul „Heisei“, după numele erei lui Akihito. Împăratul a ajuns pe tron în 1989, după moartea tatălui său, Hirohito, cel mai longeviv împărat în funcţie, a cărui domnie s-a întins pe perioada celui de-Al Doilea Război Mondial şi ce a recuperării economice postbelice a Japoniei.

În timpul discursului ţinut de ziua sa, în decembrie, Akihito a mulţumit poporului pentru că l-a acceptat şi l-a sprijinit şi în special lui Michiko, pentru devotamentul său şi pentru că a înţeles care este rolul său.

„Privind în urmă, la scurt timp după ce am început călătoria vieţii mele ca adult, membru al familiei imperiale, am întâlnit-o pe împărăteasă. Simţind o legătură de încredere profundă, am rugat-o să-mi fie parteneră de drum şi am călătorit cu ea ca parteneră până astăzi“, a spus Akihito.

„De asemenea, îi sunt cu adevărat reunoscător împărătesei, care ea însăşi a făcut odată parte din popor, dar care a ales să străbată acest drum cu mine şi peste 60 de ani a continuat să slujească cu devotament familia imperială şi poporul japonez“, a mai precizat Akihito, vizibil emoţionat şi cu vocea tremurândă.

Ca împărat, Akihito a efectuat vizite fără precedent în Filipine şi în alte insule din Pacific, cucerite de Japonia, care au fost devastate în bătăliile pentru recucerirea lor de către aliaţii SUA. Deşi împăratul a evitat scuzele directe, şi-a exprimat regretul cu privire la război, în comunicate atent formulate.

Akihito şi Michiko au vizitat toate cele 47 de prefecturi ale Japoniei de cel puţin două ori şi au călătorit în 36 de ţări.

Aniversarea de miercuri este ultima din timpul domniei de 30 de ani a lui Akihito. Împăratul în vârstă de 85 de ani va abdica pe 30 aprilie, lăsându-i tronul celui mai mare fiu al său, prinţul moştenitor Naruhito, în vârstă de 59 de ani.

