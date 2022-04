Filipine: Cel puţin 115 morţi din cauza furtunii tropicale Megi

Zeci de oameni sunt încă dispăruţi, deoarece furtuna, cea mai puternică care a lovit arhipelagul în acest an, a forţat zeci de mii de persoane să caute refugiu în centrele de evacuare. În provincia centrală, Leyte, cea mai grav afectată, alunecările de teren devastatoare au distrus comunităţile agricole şi de pescuit.

#UPDATE The death toll from landslides and flooding in the Philippines triggered by tropical storm Megi hit 115 on Thursday, official figures show, as more bodies were found in mud-caked villages.



Scores of people are still missing and feared dead pic.twitter.com/0eK7dw9fHc