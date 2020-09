Expert: Există un risc mare ca Beijingul să îşi dezvolte sisteme separate faţă de restul lumii

„Există un pericol real ca China şi mare parte din restul lumii să îşi dezvolte sisteme financiare separate pentru lucruri precum plata datoriilor internaţionale şi plăţile comerciale”, a declarat Robert Daly, director al Kissinger Institute on China and the United States din cadrul Wilson Center.

China ar putea să dezvolte şi sisteme tehnologice diferite, a afirmat Daly la emisiunea Street Signs Asia de la CNBC.

„Dacă se va întâmpla acest lucru, dacă vor exista sisteme financiare, economice, tehnologice şi digitale diferite, atunci se va putea vorbi despre decuplare, iar China va merge individual într-o măsură considerabilă”, a spus expertul.

Daly a afirmat că preşedintele Donald Trump „a făcut ameninţări maxime, extreme” în timpul mandatului său, dar că de obicei „dă înapoi” după ce se gândeşte la consecinţe.

„Există anumite persoane la Casa Albă care ar dori o decuplare din punct de vedere tehnologic de China şi ar dori să nu-i furnizeze cipuri care ar putea ajuta la construirea puterii globale a Chinei. Dar nu vor să falimenteze Qualcomm, nu vor să facă rău fermierilor americani care au fost deja subvenţionaţi de contribuabilii americani cu 28 miliarde de dolari plus din cauza războiului comercial”, a spus Daly.

Totuşi, Daly descrie decuplarea ca fiind „mai mult decât o retorică de campanie” a administraţiei Trump.

„Cred că are această caracteristică. Este un instrument pentru a-i convinge pe alegătorii americani că el, preşedintele Trump, are grijă de ei şi este mai dur faţă de China decât democratul Biden”, a arătat expertul.

Potrivit Reuters, Trump a spus, marţi, susţinătorilor la un miting că „agenda lui Joe Biden este făcută în China, în timp ce propria sa agendă este făcută în SUA”. De asemenea, el l-a numit pe Biden „globalist vândut”.

Dar, dincolo de politică, „există cu adevărat o neîncredere profundă într-o apropiere prea mare de China, mai ales când vine vorba de pământuri rare, tehnologie şi echipamente medicale sau farmaceutice, a spus Daly, care consideră că este o posibilitate „foarte reală pentru o decuplare cel puţin parţială în unele dintre aceste sectoare”.

Americanii vor să aibă o autonomie mai mare şi cu siguranţă să nu fie legaţi de China. Această dorinţă este reală, este durabilă şi va continua într-o anumită formă, chiar şi sub un preşedinte Biden dacă vom avea una, a adăugat el