Digi24:17 români sunt pe vasul de croazieră plasat în carantină în Japonia

Aproximativ 3700 de persoane se află la bordul vasului de croazieră „Diamond Princess” plasat în carantină în portul Yokohoma după ce un pasager debarcat pe 25 ianuarie în Hong Kong a fost depistat pozitiv.

Autorităţile japoneze au început testarea a 273 de persoane care s-au aflat în contact cu pasagerul, un bărbat de peste 80 de ani. 10 persoane depistate cu coronavirus au fost spitalizate, în timp ce sunt aşteptate rezultatele celorlalte teste.

Operatorul navei, Princess Cruises, citat de Japan Times, a transmis că cei 10 pasageri depistaţi cu coronavirus sunt trei japonezi, doi australieni, trei pasageri din Hong Kong, un american şi un filipinez, membru al echipajului.

Pasagerii vor rămâne în carantină în cabinele lor timp de două săptămâni.

