Aşa cum a declarat Teodor Tocsin, ministrul filipinez al afacerilor externe, este vorba despre Visiting Forces Agreement (VFA) din 1999, în termenii căruia, printre multe alte, avioanelor şi navelor militare americane li se asigură acces liber în Filipine, americanilor li se acordă facilităţi de viză, precum şi prevederea ca, în caz de comitere de delicte sau infracţiuni, militarii americani să nu poată fi urmăriţi sau judecaţi în Filipine.

Dar efectul cel mai important se va simţi altundeva şi aici este miza enormă a mişcării de refuz amorsate de Manila: este vorba despre permisiunea oferită armatei americane în 2014 de a începe construcţia a două baze proprii la Subic Bay şi Clark. În caz de definitivare a proiectelor, ele ar fi constituit doi pivoţi strategici în apropierea imediată a Chinei, completând şi întărind capacităţile ofensive ale bazelor din Japonia şi Guam, situate totuşi destul de departe (2.500 de km) de epicentrul a ceea ce poate deveni oricând o zonă de operaţiuni.

