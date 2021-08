Afganii iau cu asalt băncile pentru a-şi retrage economiile şi a fugi din ţară FOTO

Sharif Hassan, reporter al New York Times în Kabul, a postat pe Twitter mai multe fotografii cu afgani de rând aşteptând în faţa băncilor sau a unor ambasade străine.



„Inima mea se rupe în bucăţi pentru oamenii mei care s-au aliniat în afara băncilor pentru a-şi încasa economiile şi aşteaptă la porţile ambasadelor străine pentru a-şi asigura vizele de plecare”, a scris Sharif Hassan, pe Twitter, scrie ziare.com



Un 'transfer paşnic al puterii' către un guvern de tranziţie va avea loc în Afganistan, unde talibanii sunt aproape de a prelua controlul total asupra ţării, a anunţat duminică ministrul de interne afgan, Abdul Sattar Mirzakwal, potrivit AFP şi Reuters.



„Afganii nu trebuie să se îngrijoreze (...) Nu va exista un atac asupra oraşului (Kabul). Şi va fi un transfer paşnic al puterii către un guvern de tranziţie'', a declarat Mirzakwal într-un mesaj video.

My heart breaks into pieces for my people who have lined up outside the banks to cash their savings and waiting at the gates foreign embassies to secure visas to leave. #Afghanistanisburning #Afganistan #Kabul pic.twitter.com/FfKsYiXRLa