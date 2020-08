Accident aviatic în India. Un Boeing 737 cu 191 de oameni l-a bord s-a rupt în două la aterizare în zona de sud-vest a ţării. Cel puţin doi oameni au murit FOTO VIDEO

Accidentul s-a produs după ce aeronava companiei Air India Express a alunecat de pe pistă după o ploaie torenţială, în jurul orei locale 7.40 pm (15.40, ora României). Aeroportul este situat într-o zonă înaltă. India se confruntă cu inundaţii şi alunecări de teren din cauza sezonului musonic.

CNN relatează că sunt trei morţi, un pilot şi doi pasageri.

Potrivit presei locale, cel puţin două persoane au murit şi 40 au fost rănite.

Airplane crash #AirIndiaExpress flight from #dubai to #India 180 on board



طائرة هندية تتعرض لحادث قادمة من #دبي#لبنان_منكوب#KarachiRain#Beirut#lockdown pic.twitter.com/IJPd9NSD0b