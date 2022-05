53 de morţi în estul Chinei, în urma surpării parţiale a unui hotel din China. Bilanţul dramatic s-a dublat VIDEO

Clădirea cu opt etaje, care găzduia un hotel, apartamente şi un cinematograf, s-a prăbuşit la 29 aprilie în oraşul Changsha (centru) dintr-un motiv încă nedeterminat. Autorităţile a raportat până în prezent 26 de decese, potrivit Digi24.

Sute de salvatori au fost mobilizaţi în ultimele zile pentru a încerca să găsească zeci de persoane date dispărute. Zece persoane au putut fi scoase în viaţă se sub dărâmături.

Media chineze au difuzat în ultimele zile imagini cu salvatori, echipaţi cu maşini grele, care încercau să facă loc printre resturile clădirii prăbuşite care a lăsat în urmă o groapă uriaşă.

Deocamdată, 11 persoane, printre care proprietarul clădirii şi o echipă de inspectori de securitate, au fost arestate în legătură cu prăbuşirea clădirii, potrivit autorităţilor din Changsha.

