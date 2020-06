Vloggerul Colo îşi cere scuze şi spune că mesajul lui a fost înţeles greşit: A fost o glumă proastă, un fel de show de stand-up. Eu respect toate femeile VIDEO

Alexandru Bălan a publicat un video, pe canalul său de Youtube, prin care îşi cere scuze „că a deranjat“ şi spune că mesajul său „a fost greşit înţeles“ de către public. Tânărul susţine că a făcut totul pentru like-uri şi vizualizări, fără ca ceea ce afirma în live să reflecte convingerile sale.

„Dacă stau acum să gândesc la rece chestia asta, a fost o glumă extraordinar de proastă, recunosc lucrul ăsta şi vreau să vă spun că îmi pare rău. În ultima perioadă, pe Facebook, a izbucnit aşa un mare scandal şi am fost implicat în el de către mai mulţi influenceri, de către mai multe persoane cunoscute în această industrie, şi vreau să-mi cer scuze faţă de ei personal, în primul rând, pentru că acest clip este extras dintr-un live de divertisment pe care l-am făcut acum câţiva ani, îmi cer scuze în mod oficial pentru că videoclipul meu a deranjat. Nu reprezintă în niciun caz nici valorile mele morale, nici felul meu de gândire“, şi-a început Colo discursul.

„Vă spun sincer, respect toate femeile pentru că eu am fost crescut de mama mea, care mi-a oferit cea mai bună educaţie şi mi-a spus să respect toate femeile din această lume. Credeţi-mă că sunt împreună cu o fată de 6 ani de zile, Alexandra este iubita mea şi o iubesc ca pe ochii din cap. Niciodată nu am ridicat mâna la ea şi nu sunt de acord cu violenţa asta faţă de femei sau de către orice fel de alte lucruri. Nu aş fi vrut niciodată să jignesc în mod oficial pe cineva. Chiar şi neoficial.“, a continuat el.

„E de mult timp acest videoclip cu mine pe internet şi vă spun sincer că nu aveam cea mai bună gândire, cea mai bună mentalitate, nu aveam acest număr de abonaţi, nu ştiam că mă adresez unui public atât de fraged. Luam totul la derâdere şi la mişto pentru că mereu am făcut un show de entertainment, n-am avut ca scop niciodată să jignesc pe nimeni, n-am avut ca scop să ajung public în faţa voastră şi să-mi cer scuze“, a mai spus vloggerul.

Alexandru Bălan a lăsat „drept exemplu“ şi alte imagini din live-urile lui pentru „a le arăta oamenilor ce promovează el în online“. De exemplu, a arătat cum le spunea tinerilor „că e bine să meargă la şcoală“ şi „de ce nu e bine să consume droguri“.

Mai mult, influencerul susţine că afirmaţiile lui au fost doar „o glumă proastă“, şi că el făcea de fapt „un fel de stand-up“, doar pentru amuzamentul publicului său: „A fost o glumă extrem de proastă pentru care îmi cer scuze. Eu am încercat să fac un fel de show de stand-up, mi s-a părut amuzant atunci. Eram numai în goana după like-uri, după vizualizări. Îmi doream să se uite foarte mulţi oameni la mine şi vă spun sincer că nu am crezut că o să se ajungă aici. (...) Toate storytime-urile mele sunt înflorite şi spuse pentru audienţa publicului. (...) O să mă gândesc serios în următoarea perioadă la ceea ce o să postez pe canalul meu de Youtube, cu siguranţă am nevoie de o pauză ca să mă gândesc la toate aceste lucruri.“

Deşi susţine că respectă toate femeile şi că nu a avut ca scop niciodată să jignească pe nimeni, „oficial sau neoficial“, Alexandru Bălan publica un alt video în 2019 în care înjura şi povestestea cum a lovit „o blondă de la Untold“ pentru că i-ar fi furat locul în faţa scenei. Într-un alt video, tot din 2019, Colo povesteşte cum a avut o iubită „psihopată“ şi povesteşte „prin ce a trecut“.

Vloggerul Colo, care are peste 800 de mii de abonaţi pe canalul său de Youtube, a descris în amănunt, într-un live stream, cum ar viola fetele minore care se îmbracă „prea sumar“.

În urma declaraţiilor sale, Poliţia Capitalei s-a autosesizat şi a anunţat că „a demarat verificări“ în privinţa tânărului de 28 de ani.