Vladimir Drăghia şi Giani Kiriţă revin la „Exatlon“. Ce misiune vor avea cei doi foşti coechipieri

Vladimir Drăghia şi Giani Kiriţă vor fi antrenori în cel de-al treilea sezon al reality show-ului „Exatlon“, difuzat de sâmbătă până marţi, de la ora 20.00, la Kanal D. Foştii coechipieri vor fi alături de concurenţi, îi vor ghida pe aceştia în drumul spre victorie şi îi vor susţine în toate încercările prin care vor trece.

Celor doi antrenori le revine misiunea dificilă şi nobilă de a-şi coagula echipele, de a le motiva, mai ales în momente de cumpănă, şi de a le insufla încredere. Sâmbătă, de la ora 20.00, telespectatorii îi vor vedea pe cei doi antrenori alături de echipele lor.

„Sunt măgulit de noua postură pe care o am în acest sezon. Voi încerca să ajut echipa să aibă o experienţă cât mai plăcută acolo. Îndrumările nu vor fi legate doar de trasee. Le voi împărtăşi din experienţa mea din primul sezon, voi face tot posibilul ca fiecare membru al echipei mele să se poată întoarce acasă câştigător“, a declarat Vladimir Drăghia.

Vladimir Drăghia FOTO Kanal D

Dacă Vladimir a acumulat o experienţă uriaşă în calitate de concurent, ajungând chiar să câştige trofeul „Exatlon“ în primul sezon, Giani Kiriţă a trecut deja şi prin experienţa de antrenor.

„Cu siguranţă, experienţa dobândită în cel de-al doilea sezon mă va ajuta acum. Am avut de lucru, am nimerit atunci într-o perioadă dificilă a echipei. Ce pot să spun este că sunt un profesionist şi mă voi dedica total, şi acum, echipei mele. Referitor la Vladimir, e interesant ce se întâmplă. Noi eram duşmani înainte de primul sezon «Exatlon», în timpul show-ului am devenit prieteni, iar acum ne întoarcem în Republica Dominicană pe poziţii rivale. Iar eu nu am prieten în teren“, a declarat Giani Kiriţă.

Giani Kiriţă FOTO Kanal D

Vladimir Drăghia spune că nu se va raporta la Giani ca la un rival. Cerebral şi hotărât să câştige, deţinătorul trofelui primului sezon îşi va urmări obiectivele cu tenacitate şi echilibru. „Aşa cum am făcut şi în primul sezon, mă voi concentra la ceea ce voi face eu, nu la capra vecinului. Nu îl văd pe Giani ca pe un rival. Nu am rivali acolo, am obiective. Pentru îndeplinirea obiectivelor nu consider că trebuie să îmi elimin rivalii, ci că trebuie să fiu eu mai bun, trebuie să îi ajut pe cei din echipa mea să fie mai buni decât ei înşişi, zi de zi. Cam aşa cred că se câştigă sănătos un concurs“, a adăugat Vladimir Drăghia.

În această seară, de la 23.15, la „FanArena“, telespectatorii vor putea urmări interviuri şi imagini cu Giani Kiriţă şi Vladimir Drăghia pregătindu-se pentru noua misiune din Dominicană, dar şi imagini cu ei de pe aeroport, la plecarea din România.

