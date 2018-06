Vladimir Drăghia a donat, în direct, premiul de la „Exatlon“: „Cel mai important lucru pe care îl poţi face cu banii este să îi oferi“ FOTO

FOTO Kanal D

Născut în Galaţi, Vladimir Drăghia a devenit cunoscut datorită interpretării din serialul „Narcisa Sălbatică“, difuzat de Antena 1, dar şi participărilor în diverse emisiuni de televiziune, printre care „Sunt celebru, scoate-mă de aici!“ (Pro TV), dar şi „Burlacul“, „Şerifi de România“ şi „Splash! Vedete la apă“, de la Antena 1.

Vladimir Drăghia a fost înotător de performanţă timp de 12 ani, dintre care 7 ani a făcut parte din lotul olimpic. În 2014, a lansat primul volum de poezie, „Dragoste n-are plural“, iar descrierea cărţii a fost făcută de actorul Florin Piersic Jr.: „Omul ăsta cu pătrăţele pe burtică are încă forţa unui copil neşlefuit. Aia pe care noi toţi am pierdut-o acum multă vreme. Sper ca placheta asta de versuri să încapă pe mâinile unui editor de treabă. S-o facă mică-mică, să-ncapă în buzunarul de la piept. Acolo, în dreptul inimii. Whatever. Poţi s-o bagi şi-n buzunarul de la blugi. Pe buca stângă. S-o mai scoţi din când în când şi să-ţi speli ochii de praf cu o lacrima stupidă.“

Vladimir Drăghia este căsătorit cu Alice Cavaleru şi au o fetiţă.