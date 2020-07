Viorel şi Vulpiţa au COVID-19. Mirela Vaida: „La noi se respectă cu stricteţe toate regulile impuse“

Echipa „Acces Direct“ are un membru infectat cu coronavirus, dar şi doi invitaţi testaţi pozitiv cu COVID-19, anunţa Antena 1.

Mirela Vaida, prezentatoarea „Acces Direct“, a avut prima reacţie, după ce nu a mai intrat în direct, pe post, la emisiune, la ora 17.00, aşa cum era programat. Ea a explicat, în direct, că cei doi, Veronica (Vulpiţa) şi Viorel au fost testaţi pozitiv cu SARS-CoV-2.

„La ora 16:30, după ultima şedinţă pe care am avut-o, eu eram deja cablată, machiată. În acel moment au venit rezultatele. Noi am fost precauţi şi bine am făcut“, a spus Mirela Vaida, potrivit a1.ro.

Mirela Vaida a povestit cum a aflat că Veronica Vulpiţa şi Viorel sunt depistaţi pozitiv cu noul virus.

„Veronica s-a întors de la Blăgeşti. A plecat din Bucureşti, aici unde erau mereu supravegheaţi. La noi se respectau cu stricteţe toate regulile impuse. (...) Veronica nu a făcut febră, iar soţul ei s-a simţit bine. Pentru ca lucrurile să fie foarte clare, producătorii de la Acces direct s-au gândit să le facă un test, iar acesta a ieşit pozitiv la soţii Stegaru“, a mai spus prezentatoare emisiunii Acces Direct.

„Chemăm firmele de specialitate care să facă o dezinfecţie. Noi am întocmit o listă cu toţi cei care merg în mod frecvent cu ei la filmare şi vor fi testaţi. Vreau să spun că deşi eu nu am intrat în contact direct cu ei mi-am făcut testul rapid, care a ieşit negativ. Acum aştept şi testul celălalt“, a mai spus Mirela Vaida.

„Doi invitaţi şi un membru al echipei Acces Direct au fost confirmaţi în urmă cu puţin timp cu SARS-CoV-2, motiv pentru care ediţia de joi, 23 iulie, a fost înlocuită cu o ediţie difuzată în reluare, urmând ca de mâine emisia să îşi urmeze cursul firesc“, este poziţia oficială a echipei de comunicare a Antenei 1